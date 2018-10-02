Аренда самого дорогого дома на Рублевке превысила миллион рублей

Самые дорогие дома, расположенные на Рублево-Успенском шоссе, сдаются в аренду по цене более одного миллиона рублей в месяц.

Лидером рейтинга является загородный коттедж стоимостью 1,192 млн рублей в месяц. Трехуровневый кирпичный дом площадью 550 кв.м расположен в 9 километрах от МКАД. В коттедже предусмотрен бассейн и спа-центр. Вокруг особняка есть участок размером 15 соток.

Аренда дома, расположенного в 14 километрах от МКАД, обойдется в 1,14 млн рублей в месяц. За эту сумму предлагается снять трехэтажный коттедж площадью 650 кв.м с дизайнерским ремонтом и бассейном.

Замыкает тройку самых дорогих лотов дом стоимостью 750 тыс. рублей в месяц. Коттедж имеет площадь 750 кв. метров. Объект дальше всех находится от МКАД – в 20 километрах, сообщает «Портал элитной недвижимости».