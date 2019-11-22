В аптеках Москвы теперь можно закредитоваться

Сеть московских аптек, а также один из российских банков запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования.

Покупатели могут оформить в аптеке кредит на лекарства на сумму от 3 тысяч до 300 тысяч рублей и сроком от трех месяцев до года. При этом ставка составит 23% годовых. Пока кредиты доступны в нескольких аптеках сети, эффективность проекта оценят в начале 2020 года.

Однако по сообщению «Коммерсанта», большинство дорогостоящих лекарств, на которые мог бы потребоваться займ, государство выдает бесплатно, а крупные покупки проще совершать по банковским кредитным картам.

Тем временем, в России еще 23 препарата в 2020 году пополнят список жизненно важных. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В число новых лекарств войдут 8 противоопухолевых препаратов, 4 средства от бронхиальной астмы, 3 антибиотика, 2 лекарства от гепатита С, 2 – от ревматоидного артрита и по одному от сахарного диабета, избытка гормона роста, шизофрении, псориаза.

В перечень войдут «достаточно дорогие» лекарства, в которых нуждаются люди с редкими болезнями, пишет «Интерфакс».

Сейчас в списке ЖНВЛП 758 препаратов. 516 из них производятся в России.

Читайте нас в мобильном приложении