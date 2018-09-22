Apple заподозрили в слежке за пользователями
Компания Apple включила в операционную систему iOS 12 возможность следить за звонками и переписками пользователей.
Apple займется сбором данным в целях выявления и предотвращения мошенничества. Компания сможет отслеживать примерное количество звонков и писем, которые отправляет или получает пользователь. Эта информация позволит определить рейтинг доверия при осуществлении покупок, пишет Lenta.ru.
Новая операционная система вышла 17 сентября. Последние нововведения связаны с быстродействием и оптимизацией работы. Каждую неделю смартфон будет составлять график использования приложений и сможет устанавливать ограничения на время работы с ними.
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