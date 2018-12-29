Apple запатентовала гнущийся в обе стороны смартфон

Apple запатентовала гнущийся в обе стороны смартфон

Рынок гаджетов в скором времени пополнится гибким смартфоном от Apple, гнущимся в разные стороны. Компания уже запатентовала новую модель.

Это следует из информации Ведомства по патентам и товарным знакам США. Гаджет может гнуться как внутрь, так и наружу. Эта особенность делает смартфон уникальным перед другими моделями гаджетов.

Гибкий смартфон разрабатывает Samsung, однако он способен гнуться только в одну сторону, рассказывает «ПолитЭксперт».

Сейчас известно, что гибкий телефон оснастят OLED-экраном с покрытием, по свойствам напоминающим защитное стекло. В компании не уточняют, станет ли новинка продолжением линейки iPhone или независимым проектом.

Ранее сообщалось, что Китай выпустил для России бюджетный гаджет с неотключаемой рекламой. Стоимость телефона составит 3 999 рублей.

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Теги:
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