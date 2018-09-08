Apple объявила о росте цен на устройства в случае новых пошлин

Американская компания Apple обратилась в торговое представительство США с письмом, в котором рассказала о росте цен на устройства в случае введения новых пошлин против Китая.

Обращение было направлено 5 сентября. В нем говорится, что предложенные президентом США Дональдом Трампом санкции против Китая отразятся на стоимости устройств Apple для американских покупателей, а также на снижении конкурентоспособности в США.

В случае введения новых пошлин против Китая вырастет стоимость «умных часов» Apple Watch, беспроводных наушников Air Pods, настольного компьютера Mac mini, стилуса Apple pencil для iPad, зарядных устройств и комплектующих, передает РБК.

Ранее стало известно, что в третьем квартале 2018 года компания получила от продаж продукции в Китае 9,6 млрд долларов. Это составляет 18% от общих доходов Apple.

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