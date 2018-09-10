В Антарктиде найдены несколько сотен мумий пингвинов
Сотрудники Университета науки и технологий Китая обнаружили на антарктическом полуострове Лонг несколько сотен мумий пингвинов.
Тела были найдены под слоем снега.
По мнению китайских исследователей, в Антарктиде когда-то гнездились целые колонии пингвинов Адели. Судя по останкам, птицы внезапно массово и стремительно вымерли сначала 750, а потом и 200 лет тому назад.
Ученые отмечают, что вымирание пингвинов произошло не однажды по неизвестным причинам. Скорее всего, у птиц могла развиться гипотермия из-за обильных летних осадков, а также таяния льдов, сообщает «Федерал Пресс».
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