Анонимы из-за рубежа минируют торговые центры Москвы

Анонимы из-за рубежа минируют торговые центры Москвы

В Москве эвакуировали посетителей 15 крупных торговых центров. В экстренных службах заявили, что информация о минировании поступает из-за рубежа.

Анонимные звонки стали приходить днем 28 ноября. Откуда именно поступили звонки, выясняют экстренные службы города. В результате ложной тревоги были эвакуированы около 4,5 тысячи человек.

Инцидент коснулся таких центров, как «Атриум», «Мегаполис», «Цветной», «Электроника на Пресне», «Капитолий» и других. Поступала информация о минировании Курского вокзала, однако она также не подтвердилась, пишет РИА Новости.

Ложные звонки о минировании тороговых центров в России были зафиксированы осенью 2017 года. Атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы порядка 2,6 млн человек.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
Следующая новость Петербург хотят ограничить в алкоголе на Новый год

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО