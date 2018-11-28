Анонимы из-за рубежа минируют торговые центры Москвы

В Москве эвакуировали посетителей 15 крупных торговых центров. В экстренных службах заявили, что информация о минировании поступает из-за рубежа.

Анонимные звонки стали приходить днем 28 ноября. Откуда именно поступили звонки, выясняют экстренные службы города. В результате ложной тревоги были эвакуированы около 4,5 тысячи человек.

Инцидент коснулся таких центров, как «Атриум», «Мегаполис», «Цветной», «Электроника на Пресне», «Капитолий» и других. Поступала информация о минировании Курского вокзала, однако она также не подтвердилась, пишет РИА Новости.

Ложные звонки о минировании тороговых центров в России были зафиксированы осенью 2017 года. Атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы порядка 2,6 млн человек.