Анна Семенович сообщила об уменьшении груди
Российская исполнительница Анна Семенович сообщила, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Из-за этого певице пришлось провести операцию по уменьшению груди. По ее словам, медики посоветовали ей уменьшить грудь с девятого до пятого размера. По словам Семенович, ее подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звезд.
Певица отметила, что подобная особенность передается генетически. О заболевании артистка узнала пять лет назад, сообщают «Известия».
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