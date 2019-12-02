Анна Семенович сообщила об уменьшении груди

Российская исполнительница Анна Семенович сообщила, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.

Из-за этого певице пришлось провести операцию по уменьшению груди. По ее словам, медики посоветовали ей уменьшить грудь с девятого до пятого размера. По словам Семенович, ее подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звезд.

Певица отметила, что подобная особенность передается генетически. О заболевании артистка узнала пять лет назад, сообщают «Известия».

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