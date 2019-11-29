Ангела Меркель упала во время конференции в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Инцидент произошел в Берлине. Из опубликованного видео видно, как политик спотыкается и падает, поднимаясь на сцену. По словам Меркель, она не заметила ступеней. «Я обязательно воспользуюсь ими в следующий раз», — отшутилась канцлер, сообщают «Известия».
Ранее Меркель испытывала приступы дрожи на встрече президентами Украины и Германии Владимиром Зеленским и Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ произошел перед переговорами с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
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