Ангела Меркель упала во время конференции в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Инцидент произошел в Берлине. Из опубликованного видео видно, как политик спотыкается и падает, поднимаясь на сцену. По словам Меркель, она не заметила ступеней. «Я обязательно воспользуюсь ими в следующий раз», — отшутилась канцлер, сообщают «Известия».

Ранее Меркель испытывала приступы дрожи на встрече президентами Украины и Германии Владимиром Зеленским и Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ произошел перед переговорами с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

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