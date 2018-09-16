Андрей Воробьев отчитался о реализации программы «Мой подъезд»
В течение года в Подмосковье по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтированы 17 тысяч подъездов. С начала действия программы работы провели в 55 тысячах подъездов.
В планах властей до конца года завершить ремонт еще 30 тысяч подъездов, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». В перевыполнением плана прошли работы в Балашихе, Химках, Королеве, Орехово-Зуеве и Луховицах.
Программа «Мой подъезд» действует в течение нескольких лет. Она реализуется при поддержке Министерства ЖКХ области. Основная цель программы – в короткие сроки привести в порядок все подъезды жилых домов Московской области.
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