Андрей Воробьев отчитался о делах перед Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил президенту Владимиру Путину о строительстве новых дорог в регионе.
«За пять лет мы построили 22 путепровода, невозможно было через железную дорогу проехать. И на одной из встреч вы поддержали строительство моста через Волгу в нашем наукограде - Дубне. В этом году уже мост сдаем, что очень приятно», - сообщил Воробьев.
Также он рассказал президенту, что девять баз, построенных в Московской области к Чемпионату мира по футболу, активно используются до сих пор, сообщает «Подмосковье сегодня».
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