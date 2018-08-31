Андрей Воробьев отчитался о делах перед Владимиром Путиным

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил президенту Владимиру Путину о строительстве новых дорог в регионе.

«За пять лет мы построили 22 путепровода, невозможно было через железную дорогу проехать. И на одной из встреч вы поддержали строительство моста через Волгу в нашем наукограде - Дубне. В этом году уже мост сдаем, что очень приятно», - сообщил Воробьев.

Также он рассказал президенту, что девять баз, построенных в Московской области к Чемпионату мира по футболу, активно используются до сих пор, сообщает «Подмосковье сегодня».