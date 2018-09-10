Андрей Воробьев одержал победу на выборах в Подмосковье
Андрей Воробьев одержал победу на выборах главы региона – по итогам обработки всех протоколов он набрал 62,52% голосов.
Явка избирателей составила почти тридцать восемь процентов.
У Константина Черемисова от КПРФ 12,99% голосов, у Лилии Беловой от «Альянса зеленых» - 7,51%, у Кирилла Жигарева от ЛДПР - 5,77%, у Игоря Чистюхина от «Справедливой России» - 4,63%, у Бориса Надеждина от «Партии Роста» - 4,36%, передает «Подмосковье сегодня».
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