Андрей Воробьев одержал победу на выборах в Подмосковье

Андрей Воробьев одержал победу на выборах главы региона – по итогам обработки всех протоколов он набрал 62,52% голосов.

Явка избирателей составила почти тридцать восемь процентов.

У Константина Черемисова от КПРФ 12,99% голосов, у Лилии Беловой от «Альянса зеленых» - 7,51%, у Кирилла Жигарева от ЛДПР - 5,77%, у Игоря Чистюхина от «Справедливой России» - 4,63%, у Бориса Надеждина от «Партии Роста» - 4,36%, передает «Подмосковье сегодня».