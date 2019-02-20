Андрей Макаревич назвал «идиотами» 80% населения

Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич призвал запретить «орать по телевизору», так как это негативно влияет на людей, 80% которых - «идиоты». Об этом музыкант заявил, рассказывая о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Макаревич признался, что выступает против всякого рода запретов, кроме единственного – «орать по телевизору».

«Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность», — сказал музыкант в интервью Lenta.ru.

Себя Макаревич причислил к 20% оставшегося населения.

В совет, кроме Макаревича, входят гендиректор Большого театра Андрей Урин, спецпредставитель по международному культурному сотрудничеству при президенте России Михаил Швыдкой. Первое заседание состоялось в конце января.