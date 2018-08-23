Анатолий Вассерман дал оценку запрету российских книг на Украине

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить в страну еще девять российских книжных изданий.

В «черный список» попали пять книг Алексея Шляхторова, а также произведения Олега Ракитянского, Николая Ульянова, Бориса Евсеева, Бориса Максименко и Дмитрия Зубова.

После введения этих ограничений под запретом оказались уже 193 издания.

Российский журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил, что таким образом власти пытаются оторвать украинцев от российского народа, используя при этом массированную ложь.

По его словам, украинцы — это такая же самобытная и неотъемлемая часть русского народа, как, скажем, архангелогородцы, белорусы или сибиряки. Поэтому удержать эту часть русского народа в отрыве от остальных русских можно только непрерывной массированной ложью, передает «Народные новости».