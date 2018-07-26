Анатолий Сердюков не признался в женитьбе на Евгении Васильевой

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков, возглавивший госкорпорацию «Ростех», не признался в свадьбе с Евгенией Васильевой, признанной виновной в крупном мошенничестве.

По словам Сердюкова, это его личная жизнь, а достоверность информации о женитьбе «пусть останется на совести тех, кто это придумал».

Ранее ССИ со ссылой на телеведущего Андрея Малахова рассказали о свадьбе чиновников, замешанных в коррупционных скандалах.

Скандал с ОАО «Оборонсервис» завершился амнистией Сердюкова, а осужденная Васильева вышла на свободу по УДО, сообщает «Национальная служба новостей».