Анатолий Сердюков не признался в женитьбе на Евгении Васильевой
Экс-министр обороны Анатолий Сердюков, возглавивший госкорпорацию «Ростех», не признался в свадьбе с Евгенией Васильевой, признанной виновной в крупном мошенничестве.
По словам Сердюкова, это его личная жизнь, а достоверность информации о женитьбе «пусть останется на совести тех, кто это придумал».
Ранее ССИ со ссылой на телеведущего Андрея Малахова рассказали о свадьбе чиновников, замешанных в коррупционных скандалах.
Скандал с ОАО «Оборонсервис» завершился амнистией Сердюкова, а осужденная Васильева вышла на свободу по УДО, сообщает «Национальная служба новостей».
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