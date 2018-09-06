Анатолий Чубайс стал продюсером нового фильма своей супруги

В России на широкий экран выходит фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения».

Одним из продюсеров картины является супруг Смирновой Анатолий Чубайс.

Съёмки ленты проходили в музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» и в павильонах киностудии «Ленфильм».

На 29-м Открытом Российском Кинофестивале «Кинотавр» драма получила Приз имени Григория Горина за лучший сценарий.

По сюжету, столичный поручик Григорий Колокольцев, вдохновленный передовыми идеями, отправляется на службу в пехотный полк в Тульскую область. Там происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который берётся защитить невиновного, отмечает «НСН».