Анатолий Чубайс продолжил обострять отношения с народом
Генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс на сессии «Бизнес — общество — власть: старые проблемы, старые ожидания» заявил, что российское общество «глубоко инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес сделал в стране».
По мнению Анатолия Чубайса, российский бизнес «страну отстроил», «восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия», «вернул зарплату людям», «наполнил бюджет деньгами» и «создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования».
В мае «Роснано» направило в правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию, сообщает Lenta.ru.
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