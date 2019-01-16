Анатолий Чубайс посчитал очень низкими тарифы на свет в России

Анатолий Чубайс посчитал очень низкими тарифы на свет в России

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о предельно низких ценах на электроэнергию в России. Это, по его словам, приводит к ее неэффективному расходованию.

По словам Чубайса, цена электричества в России в два раза ниже мировой. «Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности», - заявил он.

Чубайс предложил переложить расходы по оплате электроэнергии на состоятельную часть общества. «Богатые платят больше, бедные платят на том же уровне», - сформулировал глава госкорпорации.

В связи с этим он поддержал введение социальных норм энергопотребления, отметив, что эта мера станет болезненной именно для «богатых». Второй способ решения проблемы слишком дешевой электроэнергии Чубайс видит в запретах, пишет РБК.

«Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками», - отметил он.

В июне 2018 года агентство РИА-рейтинг представило рейтинг стоимости электроэнергии в странах Европы. При его составлении учитывалось, сколько киловатт-часов жители страны могут приобрести на месячные зарплаты. Согласно расчету, Россия заняла 11-е место по доступности электроэнергии. Россияне могут «купить» 11,8 тыс. киловатт-часов.

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