Аналитики составили рейтинг самых популярных авто на вторичном рынке

Самым популярным автомобилем на рынке поддержанных авто в России стала Lada Priora. Ее средняя стоимость составляет 238 тыс. рублей.

Второе место рейтинга, составленного аналитиками в РФ, занял еще один российский автомобиль - Lada Samara. Машину продают в среднем за 118,9 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров Lada 2110 – ее цена на вторичном рынке составляет 81,6 тыс. рублей.

В топ-10 вошли только две иномарки: Ford Focus и Hyundai Solaris. Их можно приобрести по цене 357,4 тыс. рублей и 508,4 тыс. рублей соответственно.

В список самых востребованных автомобилей вошли также ВАЗ-2107, Lada 2112, Lada Kalina, Lada Granta, Lada 4x4.

Как пишет РБК, в Москве и Санкт-Петербурге на вторичном рынке пользуется спросом Ford Focus.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года «АвтоВАЗ» прекратил выпуск Lada Priora.