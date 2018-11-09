Аналитики назвали главных владельцев офисов Москвы

Агентство недвижимости Knight Frank составило ежегодный рейтинг основных владельцев офисной недвижимости в Москве. На них приходится 21%, или 3,5 млн кв. м. офисных предложений в столице.

Крупнейшим владельцем бизнес-центров классов А и В признана компания O1 Properties – ей принадлежит 609 тыс. кв.м площадей. В этом году компания сменила владельца – 61,2% акций перешли кипрской Riverstretch Trading&Investments.

Среди крупнейших владельцев числится компания «Плаза Девелопмент» Михаила Абрамова (464 тыс. кв.м) и турецкая ENKA (396 тыс. кв. м). Четвертый крупный собственников офисов Москвы - «Корпорация А.Н.Д.» Михаила Гуцериева (358,9 тыс. кв. м). Портфель офисов компании в 2018 году увеличился на 22 тыс. кв. м за счет ввода в эксплуатацию нового бизнес-центра «Новион».

В рейтинг крупных собственников офисов вошли KR Properties (277 тыс. кв. м), Capital Group (263 тыс. кв. м), MR Group (241 тыс. кв. м), City and Molls (241 тыс. кв. м), Millhouse (189 тыс. кв. м), «Большой город» (189 тыс. кв. м).

Самые дорогие офисы предоставляет компания ENKA, сообщает РБК. Средняя стоимость одного квадратного метра - 34,8 тыс. рублей.