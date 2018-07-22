Американцы не одобрили поведение Дональда Трампа в Хельсинки

Половина амерканцев не одобрила поведение президента США Дональда Трампа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

При этом 33% общества одобрительно отнеслись к позиции Трампа на саммите. Остальные опрошенные заявили, что не сформировали мнение по этому поводу.

При этом 56% граждан сказали, что Трампу не стоило выражать сомнение в заключениях американской разведки относительно вмешательства России в выборы президента в США. Только 29% поддержали данную позицию. Эти данные были получены в результате телефонного опроса 484 взрослых граждан США, передает «Интерфакс».

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Трамп в течение двух часов беседовал с Путиным наедине, а затем президенты провели заседание в расширенном составе с участием делегаций.