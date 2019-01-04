У американца, арестованного в России за шпионаж, обнаружилось гражданство ещё двух стран

Американец Пол Уилан, которого арестовали в России и обвинили в шпионаже, имеет также гражданство Великобритании и Ирландии. Информацию подтвердили агентству РИА Новости в посольстве Великобритании, а телеканал RTE сообщил о том, что Уилан имеет ирландский паспорт. Кроме этого, Уилан обладатель паспорта Канады.

Уилана задержали в Москве 31 декабря. ФСБ, проводившая арест, сообщила, что его уличили в шпионской деятельности. Он был задержан с поличным в гостинице «Метрополь», после получения на флеш-карте перечня лиц, который представлял государственную тайну.

Данные Уилан получил от гражданина России, с которым он завёл знакомство и пытался завербовать. Потенциальных кандидатов для вербовки американец искал через интернет.

Как сообщил брат Пола Уилана, Дэвид, арестованный американец некогда был морпехом, затем перешёл в сферу корпоративной безопасности и ездил в Россию по работе, а в тот момент, когда его задержали, приехал в Москву на свадьбу.

США потребовали от России немедленно выслать в Америку Уилана.

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