Американский беспилотник совершил разведку у границ России

Разведывательный беспилотный аппарат ВВС США около восьми часов кружил над Черноморским побережьем России.

Самолет вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12:19 был замечен у линии разграничения в Донбассе. После облета он направился в сторону Крыма и Краснодарского края.

Дрон выполнял разведывательное задание в регионе до 22:19, после чего отправился на аэродром базирования. Как сообщает RT, в районе Черноморского побережья был также замечен патрульный противолодочный аппарат ВМС США.

О появлении беспилотника ВВС США у берегов Черного моря также сообщалось в мае.