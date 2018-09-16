Американский беспилотник совершил разведку у границ России
Разведывательный беспилотный аппарат ВВС США около восьми часов кружил над Черноморским побережьем России.
Самолет вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12:19 был замечен у линии разграничения в Донбассе. После облета он направился в сторону Крыма и Краснодарского края.
Дрон выполнял разведывательное задание в регионе до 22:19, после чего отправился на аэродром базирования. Как сообщает RT, в районе Черноморского побережья был также замечен патрульный противолодочный аппарат ВМС США.
О появлении беспилотника ВВС США у берегов Черного моря также сообщалось в мае.
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