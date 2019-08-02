Американские учёные выявили главную причину рака

Учёные из Медицинского колледжа Бейлора в США определили главную причину развития раковых опухолей — некорректная работа гена TP53, который регулирует рост и деление клетки при ее повреждении или стрессе. Результаты исследования были опубликованы на портале EurekAlert!.

Исследователи изучили 10225 образцов тканей, взятых у страдающих 32-мя типами раковых опухолей, и сопоставили их ДНК с 80 тысячами различных мутаций, данные о которых были собраны в течение трех десятилетий исследований. Так и удалось определить, что именно мутации в гене ТР53 оказались главной причиной низкой выживаемости.

Учёные также обнаружили еще четыре гена, функционирование которых напрямую влияет на выживаемость пациента. По мнению авторов исследования, такая большая выборка данных для анализа позволяет приступить к разработке новых методов лечения онкологии.