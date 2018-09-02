Американские спецслужбы пытались завербовать Олега Дерипаску

ФБР и Минюст США совершили попытку завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску в обмен на содействие в оформлении американской визы.

Уточняется, что такие попытки предпринимались с 2014 по 2016 годы. Как пишет РИА Новости, американцы хотели получать информацию об организованной преступности в России и о помощи президенту Дональду Трампу с российской стороны.

Известно, что Дерипаска проинформировал властей России о попытке США завербовать его.

В начале апреля США ввели очередные санкции против РФ: в «черный список» попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». Были заблокированы активы компаний в США и введен запрет на любой бизнес с этими организациями для американцев.