Американская виза подешевеет для граждан России

США и Россия договорились отменить дополнительный визовый сбор в 143 доллара и установить единую стоимость всех видов виз в пределах 160 долларов. Соглашение действительно с 4 марта.

Для граждан США и России будет установлена единая стоимость визы в размере 160 долларов. При этом страны договорились преимущественно выдавать трехгодичные многократные визы, пишет «Интерфакс».

Штаты повысили стоимость трехлетней визы с 1 января 2019 года до 303 долларов. Однократная годовая виза не подорожала. Американцы заявляли, что готовы снизить визовый сбор в случае, если Россия предпримет аналогичные шаги.

Процесс получения американской визы в последние годы существенно усложнился из-за взаимных высылок дипломатов и закрытия консульств.