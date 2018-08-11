Американец с онкологией выиграл суд у производителя опасного пестицида

В Калифорнии производитель удобрений Monsanto заплатит 289 млн долларов американцу Дуэйну Джонсону за то, что содержащий глифосат пестицид вызвал у него онкологическое заболевание.

Суд впервые принял решение в пользу истца, несмотря на то что в США к компании предъявлены более пяти тысяч подобных исков, передает «Медуза». В компании уверены, что глифосат не вызывает онкологию и не мог стать причиной рака у Джонсона.

Ранее компания Monsanto выпустила агент «Оранж» для уничтожения леса во Вьетнаме. Однако его использование привело к заболеваниям и мутациям у миллионов людей.

Ученые полагают, что глифосат – популярное средство для борьбы с сорняком – вызывает онкологию.