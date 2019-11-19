ДТП в Алтайском крае: погибли трое
В Алтайском крае произошла автоавария, в которой погибли люди.
В Ребрихинском районе столкнулись «Газель» и легковой автомобиль Toyota Vista.
ДТП случилось на 111-м километре автодороги К-17. Пострадал водитель отечественного транспорта. Находившиеся в иномарке водитель, женщина и несовершеннолетний скончались на месте аварии.
По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью», сообщает ТАСС.
Тем временем, в Алтайском крае в момент дорожно-транспортного происшествия действовало штормовое предупреждение. В регионе мокрый снег и метель, на дорогах сильный гололед, ветер дует с порывами до 19-24 м/с.
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