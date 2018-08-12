На Алтае потерпели бедствие туристы из Кемерова

На Алтае четверо туристов из Кемерова терпят бедствие. О своем положении они сообщили в МЧС по спутниковому телефону.

Они рассказали, что на месте остановки резко ухудшилась погода, палатку и снаряжение унесло ветром. В МЧС заявили, что не могут быстро добраться до потерпевших: в горах не прекращается дождь со снегом.

Спасатели заявили, что при благоприятных условиях пеший путь до группы займет не менее трех суток. Туристы находятся на связи, у них сохранились запасы продуктов и газа, передает телеканал «Дождь». Спасатели дают им рекомендации по выживанию в экстремальных условий.