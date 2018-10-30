Компания «Алроса» подключилась к блокчейн-проекту De Beers
Российская группа алмазодобывающих компаний «Алроса» присоединилась к блокчейн-проекту корпорации De Beers. Платформа под названием Tracr позволит отслеживать торговый путь драгоценных камней.
Это увеличит прозрачность в цепи поставок и предупредит оборот контрафактных алмазов.
«Это позволит гарантировать потребителям и компаниям происхождение и подлинность сырья, а также создать основу для других цифровых услуг», — заявил генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов.
Корпорация объявила о планах по внедрению блокчейн-проекта на алмазный рынок в декабре 2017 года. В мае к нему присоединился ритейлер ювелирных украшений Signet Jewelers. Полноценный запуск платформы ожидается в конце 2018 года, сообщает портал «Новости криптомира».
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