«Алло, мы ищем таланты!»: ЕГЭ сменит экзамен на одаренность

В Госдуме предложили заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов на основе блокчейна. Инициатива направлена министру просвещения России Ольге Васильевой.

По словам замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, система образовательных стандартов требует доработки, а выпускной экзамен в виде теста ориентирован на теорию, а не на практику. По этим причинам депутат предложил ввести другую систему оценки знаний и способностей учащихся, которая станет альтернативой ЕГЭ.

Чернышов напомнил, что сдавать единый госэкзамен придумали в США. Там письменный тест разработали для проверки уровня знаний детей с отклонениями в развитии.

Он отметил, что способности ребенка можно проверять с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, оценок и социальной активности. Анализировать эту информацию парламентарий предложил с помощью блокчейн-технологии, которая позволяет оценить индивидуальность каждого ребенка, пишет РИА Новости.

Ранее министр образования Ольга Васильева сообщала, что после 2022 года ЕГЭ по истории могут сделать обязательным для всех выпускников.