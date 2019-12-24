Алкогольные напитки подорожали к Новому году

Средняя цена на игристое вино в России в ноябре выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем 2018 года и составила 346,8 рубля за литр, сообщает Росстат.

Цены на столовое вино выросли в среднем на 4,29% - до 415,2 рубля за литр, крепленое вино стало дороже на 3,93%, до 566,6 рубля за литр.

Водка подорожала почти на 2% - до 615,7 рубля. А коньяк подешевел на 0,24% - до 1 276,2 рубля за литр.

Литр российского пива стал дороже на 1,68% и теперь обходится покупателям в 114 рублей, а пиво зарубежных торговых марок, наоборот, подешевело на 2,34% - до 205,6 рубля, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, качество крепкого алкоголя можно проверить в домашних условиях с помощью зажигалки - цвет пламени покажет содержание опасного спирта в напитке.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал, как можно проверить качество крепкого алкоголя, чтобы избежать опасных подделок. Нужно налить небольшое количество напитка в столовую ложку и поджечь зажигалкой. Если во время горения пламя голубым, то значит там содержится этиловый спирт, а если цвет пламени зеленый - это метиловый спирт, пить который категорически нельзя. Чаще всего в России подделывают крепкий и дорогой алкоголь.

При этом Шапкин предостерег от проведения подобных экспериментов в состоянии алкогольного опьянения, так как это может быть опасно, пишет «РИА Новости».

Читайте нас в мобильном приложении