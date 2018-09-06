Алишер Усманов прибыл на «Новую волну» в Сочи на роскошной яхте

Российский олигарх Алишер Усманов посетил музыкальный фестиваль «Новая волна» в Сочи, на который он прибыл на личной роскошной яхте «Dilbar».

На яхте находится самый большой бассейн, который когда-либо устанавливали на судне и самое большее количество редких и дорогих материалов, из которых транспортное средство выполнено.

Его цена составляет около 600 миллионов долларов.

Общая площадь помещений на судне составляет 3800 квадратных метров, передает «Федерал Пресс».