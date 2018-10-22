Алишер Усманов передал контроль над Mail.Ru Group топ-менеджменту

Холдинг USM Алишера Усманова перестанет быть единоличным собственником Mail.Ru Group. Контроль над интернет-компанией передан ее топ-менеджменту. Это следует из изменений в составе совета директоров Mail.Ru.

Всего в него входят 10 директоров, пять из которых представляли структуры Усманова. Новыми членами совета стали менеджеры Mail.Ru Борис Добродеев и Дмитрий Сергеев. Изменения не затронули председателя совета директоров – Дмитрий Гришина. Это обеспечило присутствие трех представителей Mail.Ru Group в совете директоров.

В него вошли также топ-менеджеры «Газпромбанка» Алан Ваксман и Сергей Меднов. Новые члены совета директоров сменят главу USM Ивана Стрешинского, экс-гендиректора «МегаФона» Сергея Солдатенкова, операционного директора Анну Серебряникову и его коммерческого директора Влада Вольфсона. Таким образом, Усманов отдал управление топ-менеджерам и партнерам.

«Уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение - талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса», - прокомментировал основатель USM свое решение.

Усманов заявил, что в дальнейшем намерен заниматься благотворительностью, пишет РБК. В области бизнеса он хочет создать крупнейшую компанию в сфере электронной коммерции, потеснив Amazon и Ebay.

Mail.Ru Group является одной из крупнейших в России интернет-компаний. Она владеет интернет-порталом и почтой Mail.Ru, соцсетями «Одноклассники» и «ВКонтакте».