Алишер Усманов допустил возвращение «Мегафона» на зарубежную биржу

Глава холдинга USM Алишер Усманов заявил о возможном возвращении «Мегафона» на зарубежную фондовую биржу.

По его словам, делистинг компании с Лондонской биржи связан с новой цифровой стратегией оператора и падением интереса со стороны западных инвесторов.

Бизнесмен отметил, что акции «Мегафона» могут в будущем вернуться на западную биржу, пишет ТАСС.

Делистинг с Лондонской биржи был одобрен 15 июля на заседании совета директоров.