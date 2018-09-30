Алишер Усманов допустил возвращение «Мегафона» на зарубежную биржу
Глава холдинга USM Алишер Усманов заявил о возможном возвращении «Мегафона» на зарубежную фондовую биржу.
По его словам, делистинг компании с Лондонской биржи связан с новой цифровой стратегией оператора и падением интереса со стороны западных инвесторов.
Бизнесмен отметил, что акции «Мегафона» могут в будущем вернуться на западную биржу, пишет ТАСС.
Делистинг с Лондонской биржи был одобрен 15 июля на заседании совета директоров.
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