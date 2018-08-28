Алексея Навального обвинили в сотрудничестве с ФСБ России
Депутат Госдумы России от КПРФ Валерий Рашкин обвинил оппозиционера Алексея Навального в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
По мнению депутата, Алексей Навальный давно сотрудничает с ФСБ.
Политик заметил, что не обсуждал с блогером его расследования, но уверен, «сливают они же — в первую очередь ФСБ».
Также Валерий Рашкин подозревает, что Алексею Навальному предоставляют информацию «недоброжелатели из других кланов», передает «Народные новости».
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