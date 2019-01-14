Навальный выпустил кошельки с уточками от жуликов и воров

Навальный выпустил кошельки с уточками от жуликов и воров

Штаб Навального запустил в продажу кошельки с уточками и обложки на паспорт с русскими березами. Собранные в результате продажи средства направят на строительство «Прекрасной России будущего».

Обложка защитит документы от влаги, она имеет отдел для карт и подойдет как для российского, так и заграничного паспорта. Ее можно стирать.

Кошелек с уточками не боится влаги. Рисунок выбран не случайно: по словам разработчиков, сердитые уточки не боятся жуликов и воров и готовы вести борьбу с ними.

По словам оппозиционера Алексея Навального, деньги направят на «строительство Прекрасной России будущего». Он указывает: «Покупая, футболки, кошельки и обложки, вы помогаете штабам по всей стране проводить расследования и бороться с жуликами, и заодно приобретаете красивые вещи».

Кошелек разрабатывался российским брендом New Wallet. Компания известна как разработчик функциональных аксессуаров. При создании вещей используется инновационный материал Тайвек.

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Места: Россия
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