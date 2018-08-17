Алексей Навальный набрел на угодья и квартиры Вячеслава Володина

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный провел очередное расследование в сфере незаконно нажитого имущества российских чиновников.

Алексей Навальный обнаружил у 82-летней матери спикера Госдумы Вячеслава Володина квартиру площадью 400 кв. метров за 230 млн рублей.

Роскошное жилье Лидии Барабановой расположено в элитном московском жилом комплексе «Белый Лебедь» на Воробьевых горах.

Также Алексей Навальный озвучил информацию о том, что на мать Вячеслава Володина оформлено десять фирм, среди них - ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Городнянское». На балансе у этой компании недвижимости и техники на 1,5 млрд рублей, а также охотничьи угодья площадью 50 тысяч га, сообщает «Санкт-Петербург».

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