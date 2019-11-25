Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование. Он требует от Министерства финансов 1,5 миллиона рублей.

По словам главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, представляющего интересы истца, заявление было подано в Тверской районный суд Москвы.

«Это первый иск о реабилитации от бывших фигурантов Московского дела», — отметил юрист в своем telegram-канале.

Волонтер предвыборного штаба Любови Соболь Алексей Миняйло был задержан 27 июля возле Трубной площади Москвы, где ранее прошла протестная акция за выпуск независимых кандидатов на выбору в Мосгордуму.

Ему вменяли участие в массовых беспорядках, активист свое участие в митинге отрицал.

26 сентября суд освободил Миняйло за отсутствием состава преступления. Позднее Следственный комитет сообщил, что прекратил уголовное дело в отношении молодого человека.

Читайте нас в мобильном приложении