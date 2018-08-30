Алексей Кудрин признал факты массовой коррупции во власти
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин признал существование массовой коррупции во власти.
По его словам, воровство бюджетных денег является распространённым явлением и происходит это из-за нехватки в стране институтов для пресечения коррупции.
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко заявил, что Алексей Кудрин выходит далеко за пределы стандартного представления о том, как должен себя вести руководитель Счётной палаты. Он более активен в публичном пространстве, чем его предшественники, что дает ему дополнительных очков в мире политики, сообщает «НСН» со ссылкой на Kommersant.
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