Алексей Кудрин признал факты массовой коррупции во власти

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин признал существование массовой коррупции во власти.

По его словам, воровство бюджетных денег является распространённым явлением и происходит это из-за нехватки в стране институтов для пресечения коррупции.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко заявил, что Алексей Кудрин выходит далеко за пределы стандартного представления о том, как должен себя вести руководитель Счётной палаты. Он более активен в публичном пространстве, чем его предшественники, что дает ему дополнительных очков в мире политики, сообщает «НСН» со ссылкой на Kommersant.