Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Народную артистку России Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает РИА «Новости». Звезда скончалась в возрасте 79 лет.
Назарова родилась в Ленинграде, в предвоенном 1940 году. Ее родители тоже были актерами. До переезда в Москву она окончила Ленинградский театральный институт.
Первую роль в кино артистка получила в 1961 году, также долгое время снималась в «Ералаше». Участвовала в фильмах и сериалах: «Экипаж», «Бригада», «Глухарь», «Мамы».
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!