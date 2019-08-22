Народную артистку России Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает РИА «Новости». Звезда скончалась в возрасте 79 лет.

Назарова родилась в Ленинграде, в предвоенном 1940 году. Ее родители тоже были актерами. До переезда в Москву она окончила Ленинградский театральный институт.

Первую роль в кино артистка получила в 1961 году, также долгое время снималась в «Ералаше». Участвовала в фильмах и сериалах: «Экипаж», «Бригада», «Глухарь», «Мамы».