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Александра Друзя обвинили в попытке купить ответы к игре

Александра Друзя обвинили в попытке купить ответы к игре

Главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер рассказал о попытке подкупа знатоком игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем. Тот якобы просил передать ему вопросы и ответы на них в обмен на долю в выигрыше.

Об инциденте Бер написал в «Живом Журнале». Речь идет о программе, записанной в ноябре 2018 года. Накануне записи Друзь звонил Беру и предложил поделиться деньгами в случае выигрыша главного приза.

Главред рассказал, что передал Друзю вопросы с 6-го по 9-й, чтобы подтвердить факт мошенничества. Остальные вопросы, начиная с 10-ого, он заменил. На шестом вопросе Бер посоветовал Друзю взять подсказку для «отвода глаз». Во время записи программы магистр действительно взял подсказку зала.

На игре Друзь и его напарник Виктор Сиднев добрались до 15 вопроса, но не смогли верно ответить на него и ушли с несгораемой суммой в 200 тыс. рублей, пишет Meduza.

Главный редактор объяснил, что у него нет мотива мести Друзю. По его словам, о нечестности магистра говорят с середины 1990-х годов.

Александр Друзь – инженер, игрок интеллектуальных игр, магистр «Что? Где? Когда?». В числе его наград - «Бриллиантовая сова» и «Хрустальная сова».

* Фотография из социальных сетей

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