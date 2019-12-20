Александр Петров стал актером года в России

В России выбрали самых популярных актеров 2019 года.

Согласно сервису "Кино Mail.ru", первое место занял Александр Петров. На втором месте - Павел Прилучный. Замыкает тройку самых популярных актеров в России Сергей Бурунов. Далее идут Роман Курицын и Владимир Яглыч.

Среди актрис лидирует Дарья Мороз, Светлана Ходченкова, Елена Подкаминская, Любовь Аксенова и Кристина Асмус, сообщает «Рен ТВ».

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что сборы некоторых голливудских фильмов в стране заставляют его грустить, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на эту «дешевую шнягу».

«Есть великое кино, американское, европейское, которое вне сомнения является сложно достижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет… У нас сборов нет», — приводит слова министра ТАСС.

Почему министр культуры России употребляет слово «шняга», Мединский не пояснил.

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