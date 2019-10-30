Александр Овечкин занял 12-е место в НХЛ по голам

Российских хоккеист Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто».

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу столичной команды, на 5-й минуте дополнительного времени «Ови» забил победный гол.

Таким образом, Российский форвард забросил 669-ю шайбу и теперь занимает 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668). Следующую 11 строчку, до которой рукой подать, занимает завершивший карьеру, Теему Селлане (684 шайбы).

Рекордсменом лиги по заброшенным шайбам является Уэйн Гретцки (894 шайбы), пишет РБК.

Ранее сообщалось, что лидерами рейтинга самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes стали боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, певица Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин.