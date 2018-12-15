Александр Лукашенко заподозрил Россию в оккупации страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о дальнейшей интеграции России с республикой.

По мнению Александра Лукашенко, Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

Накануне в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина Белоруссии и России заявил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов.

Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент заявил, что «это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента», сообщает Interfax.