Александр Лукашенко не собирается «наклонять Россию» из-за санкций

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не пытается что-либо получить от Москвы в ситуации введения США экономических санкций к России.

По его словам, Беларусь не готовит никаких подспудных течений — «наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает, или у нее сложное положение».

По его словам, Беларусь и сама терпит убытки из-за этих санкций: например, Минск потерял три миллиарда долларов из-за недавнего падения рубля.

Также Александр Лукашенко упомянул, что вскоре состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «URA» со ссылкой на «Life».