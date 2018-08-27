Александр Лукашенко не собирается «наклонять Россию» из-за санкций
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не пытается что-либо получить от Москвы в ситуации введения США экономических санкций к России.
По его словам, Беларусь не готовит никаких подспудных течений — «наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает, или у нее сложное положение».
По его словам, Беларусь и сама терпит убытки из-за этих санкций: например, Минск потерял три миллиарда долларов из-за недавнего падения рубля.
Также Александр Лукашенко упомянул, что вскоре состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «URA» со ссылкой на «Life».
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