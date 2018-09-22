Александр Лукашенко: Россия не отвергла идею выдачи Беларуси госкредита
Президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с главой России Владимиром Путиным заявил, что с российской стороны не было отказа в предоставлении кредита на сумму 1 млрд долларов.
Данные средства планируется направить на рефинансирование части выплат по внешнему госдолгу Беларуси, говорится на официальном интернет-портале президента.
«Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в 1 миллиард долларов. И здесь тоже отторжения не было никакого», - сказал Лукашенко.
Встреча Лукашенко и Путина прошла в Сочи 21 сентября. Стороны обсудили варианты поставок нефтепродуктов, а также уделили внимание вопросу развития сельского хозяйства и взаимных претензий по импорту белорусской продукции.
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