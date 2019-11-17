Александр Лукашенко не хочет освобождать кресло президента

Белорусский лидер Александр Лукашенко будет баллотироваться на предстоящих выборах главы государства в 2020 году. Однако если он почувствует, что люди перестали его поддерживать, то уйдет из политики.

«Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду», – приводит слова Лукашенко агентство «Белта».

Глава Беларуси отметил, что он считает себя обязанным предложить свою кандидатуру для людей, которые ценят стабильность и спокойное развитие страны.

Напомним, Александр Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года. Ранее в стране действовало ограничение на количество президентских сроков, но оно было снято по результатам всеобщего референдума в 2004 году.

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