Александр Лукашенко в ближайшее время посетит Россию
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Россию в ближайшее время, у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Отмечается, что на мероприятии главы двух государств обсудят вопросы развития сотрудничества, взаимодействие на международных площадках и в интеграционных объединениях.
Кроме этого, Александр Лукашенко и Владимир Путин собираются поговорить о мировой повестке дня.
О точной дате визита будет объявлено дополнительно, сообщает «Федерал Пресс».
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