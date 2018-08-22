Александр Лукашенко в ближайшее время посетит Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Россию в ближайшее время, у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что на мероприятии главы двух государств обсудят вопросы развития сотрудничества, взаимодействие на международных площадках и в интеграционных объединениях.

Кроме этого, Александр Лукашенко и Владимир Путин собираются поговорить о мировой повестке дня.

О точной дате визита будет объявлено дополнительно, сообщает «Федерал Пресс».