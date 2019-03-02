Александр Емельяненко устроил пьяные гонки с полицией

Полиция возбудила административные дела в отношении задержанного в пьяном виде за рулем бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Инцидент произошел в Кисловодске.

Отмечается, что водитель при задержании по внешним признакам находился в состоянии опьянения. На законные требования сотрудников полиции предъявить документы на машину, которой он управлял, мужчина ответил категорическим отказом, начал выражаться в адрес автоинспекторов грубой нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался скрыться.

В результате преследования, автомобиль нарушителя блокирован, противоправные действия водителя были пресечены, передает Interfax.